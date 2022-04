„Dame in Weiß“ half aus

Werbung

Egon Englisch hatte noch 20 Minuten Zeit vor einer Behandlung und genehmigte sich in der Cafeteria einen Kaffee und eine Wurstsemmel. „Da bemerkte ich, dass ich mein Geldbörsel nicht in der Tasche hatte und nicht zahlen konnte. Dies war mir äußerst peinlich und ich wusste nicht, was ich tun sollte“, schildert er.

„Das bemerkte eine Dame in Weiß, die mir zurief, ich solle mir keine Sorgen machen.“ Es sei bereits alles bezahlt. Die Diplom-Krankenschwester verschwand recht schnell – zu schnell, denn der Poysdorfer konnte nicht mehr in Erfahrung bringen, wie ihr Name lautet. Er versuchte sie ausfindig zu machen, um sich bei ihr bedanken zu können.

Und das gelang: Seine Visitenkarte wurde an die „Dame in Weiß“ – wie Englisch sie am Anfang nannte – übergeben. Und die 54-jährige Ilse Reischer rief dann tatsächlich Englisch an, worüber er sich sehr freute. „Es war mir ein aufrichtiges und ehrliches Bedürfnis, ihr herzlichen Dank für ihre Hilfe auszusprechen, die sie einem wildfremden Menschen in einer Notsituation zukommen hat lassen“, betont er.

Die Cafeteria-Kellnerin habe viel dazu beigetragen, die „Dame in Weiß“ ausfindig zu machen und sein Dankeschön-Mail sei im Landesklinikum durch alle Abteilungen gegangen. „Das tut den Leuten in der Seele so gut“, betont Englisch, der auch Vorsitzender des Arbeiter-Briefmarken-Sammler-Vereins. Er schickte Reischer zum Dank eine Briefmarke. Und er verleiht im Übrigen dem Krankenhaus fünf Sterne und zehn Punkte für die rundum-gute Betreuung.

