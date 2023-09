Zusatzvorstellung für „Je:damaun“ nach großer Nachfrage

„Die Proben sind voll im Laufen und fordern die Darstellerinnen und Darsteller durch Choreografien, Bühnenlogistik, mehrstimmigen Gesang und weitere Regieanweisungen“, berichtet Roman Beisser. Das Musiktheaterstück frei nach Hugo von Hofmannsthal hat Beisser in die Jetzt-Zeit und in den Weinviertler Dialekt transferiert. Das Sterben des reichen Mannes wird auch mit Liedern aus der Hand des Komponisten und Arrangeurs Hubert Koci dargeboten.

Die Besucher können im unvergleichlichen Ambiente des Reichensteinhofes eine Neuinszenierung erleben, die begeistert, berührt und zum Nachdenken anregt. Die Rollen sind ausschließlich mit Weinviertler Darstellern besetzt. Der international renommierte Musical-Darsteller und Mugl-Company-Sänger Martin Berger wird, wie schon im Jahr 2013, die Rolle des Weinviertler Jedermanns übernehmen. Die Regie liegt in den Händen von Elisabeth Heller.

Wenige Restkarten gibt es noch für die Premiere am 5. Oktober. Weitere Vorstellungen gibt es am 6., 7., 8., 13. und 14. Oktober. Beginn jeweils 19.30 Uhr, Sonntagsvorstellung um 17.30 Uhr. Plätze gibt es noch bei der ersten Zusatzveranstaltung am 12. Oktober. Karten sind direkt in der Sparkasse Poysdorf und über Ö-Ticket erhältlich.