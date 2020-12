Aktuell haben die Theatergruppen der Region mit dem volatilen Umfeld der Corona-Maßnahmen zu kämpfen: Denn eine Aufführung will vorbereitet und geprobt werden – ohne eine gewisse Planungssicherheit ist das nicht möglich.

Dabei tragen die Laienbühnen seit jeher viel zum kulturellen Leben in den Weinviertler Gemeinden bei und sind ein nicht wegzudenkender Bestandteil des lokalen Identitätsgefühls. Diese Bühnen gehören einfach dazu, ihre schauspielerische Qualität ist fast immer sehr hoch und verschworene Gemeinschaften in den Orten tun alles, damit die Aufführungen zum Erlebnis werden. In jeder Gemeinde stehen viele ehrenamtliche Mitarbeiter hinter der Bühne.

Laientheater Herrnbaumgarten Brey

Von den Kulissen bis zu den Kostümen der Laienschauspieler wird vieles selbst gefertigt und ist Ausdruck gelebter dörflicher Gemeinschaft. Auch organisatorisch sind die Aufführungen eine Herausforderung. Da geht es ebenso darum, welche Mitarbeiter die Kantine betreiben sowie darum, wer die Kartenbestellungen entgegennimmt oder die Werbung über hat.

Zum Anfang muss natürlich erst einmal ein geeignetes Stück ausgewählt werden. Auch die Aufführungsrechte sind zeitgerecht zu sichern, erst dann wird ausgewählt, wer auf der Bühne agiert. Die Texte sind zu lernen und es wird geprobt.

Mit einem Wort: Die Vorlaufzeit, bis gespielt werden kann, ist ziemlich lange. Es kann sozusagen „nicht aus dem Stand“ gespielt werden. Das ist durch Corona auch das Hauptproblem, vor dem die Laienbühnen im Moment stehen.

Laientheater Großkrut Gerhard Brey

An drei Beispielen ist das auch deutlich abzulesen:

Schrattenberg wurde von der Pandemie getroffen, als das Stück „Verdeckte Ermittlungen“ praktisch fertig war, aber dann nicht mehr zur Aufführung gelangen konnte. Obmann Manfred Kleindienst sieht es realistisch und rechnet mit der Aufführung erst Anfang 2022, „denn ohne entsprechende Vorlaufzeit kann so ein Stück nicht in der gewohnten Qualität gespielt werden.“

Die Schrattenberger Kinderbühne „Schrattino“ möchte das Märchen „Schneewittchen“, das auch schon geplant war, wenn irgendwie möglich, im Herbst 2021 auf die Bühne bringen.

Ähnlich geht es der Laienbühne „Gaude ham“ aus Großkrut: Obfrau Christine Hiebner sieht ebenfalls frühestens im Sommer 2021, die Möglichkeit mit einem Kinderstück am Kapellenberg wieder durchzustarten. Mehr ist derzeit nicht in Planung, auch was die Aufführungen im Pfarrsaal betrifft. „Wir planen erst, wenn es mehr Sicherheit gibt, dass wir auch spielen dürfen.“

Bernhard Madl, Obmann der Theatergruppe Herrnbaumgarten, sieht einen möglichen Start des Spielbetriebes ebenso. Dabei ist der, seit letztem Jahr, neue Ort für die Aufführungen im Dorfgasthaus „Zum Doppeladler“ eine besondere Herausforderung: Die Bühne hat schon zuletzt zu außerordentlicher künstlerischer Qualität – mit dem Stück „Paulette“ – angespornt. Madl: „Im Moment ist noch nichts konkret geplant, aber wir warten schon sehnsüchtig auf normale Zeiten“.