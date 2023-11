Verbotsgesetz: „Es ist ihm nicht darauf angekommen“

Die Coronazeit hat bei einigen Mitbürgern eine Art Kompassverschiebung bewirkt. Zumindest hinterließ ein 58-Jähriger vor dem Schwurgericht am Landesgericht Korneuburg bei seiner Verhandlung diesen Eindruck. Er hatte am 17. Jänner 2021 in der Region Poysdorfer Dreiländereck ein Posting auf einer sozialen Plattform mit 206 Freunden abgesetzt, vom dem die Staatsanwaltschaft der Meinung war, es erfülle den Straftatbestand der Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz.

„Was wollen Sie uns hier mitteilen?“

„Die Jagd auf Menschen kann nun wieder beginnen“ war in diesem Posting zu lesen, in Kombination mit einem Bild eines Davidsterns, in der von den Nationalsozialisten missbrauchten Form. Sein Mandant - ein Servicetechniker im Kundendienst - sei damals nicht geimpft gewesen und hätte sich ausgegrenzt gefühlt, argumentierte sein Verteidiger Bernhard Schuller gegenüber den acht Geschworenen. Ansonsten stehe der 58-Jährige zu seinem „geschmacklosen Posting“, „das hat er gemacht“.

Vor dem vorsitzenden Richter Helmut Neumar erklärte sich der 58-Jährige „irgendwo schuldig“ und schob „leugnen tu ich's nicht“ hinterher. „Was wollen Sie uns hier mitteilen?“, wollte Neumar zu Beginn des Prozesses Grundsätzliches klären. „Ungeimpfte wurden diskriminiert“, bekam der Richter zu hören. Fast im gleichen Atemzug verwehrte sich der Beschuldigte aber dagegen, ein Corona-Leugner zu sein. Die Impfung hätte er als ungesund empfunden, nachdem er sich seine Meinung gebildet habe.

„Es ging mir nicht um den Nationalsozialismus“

Nach der Entscheidung gegen die Impfung hätte er sich einfach ungerecht behandelt gefühlt; Kunden hätten ihn nicht mehr reingelassen - was aber auch daran gelegen haben kann, dass der Mann konsequenterweise auch keine Schutzmaske trug. „Ich bin überall angeeckt“, so die Erklärung des Installateurs, warum sich sein Ärger auf diese Art entladen habe: „Es ging mir nicht um den Nationalsozialismus.“ Bei der Polizeieinvernahme klang die Einlassung des 58-Jährigen über den Nationalsozialismus noch anders: „Man soll die Geschichte nicht immer neu aufrollen.“ „Sie rollen's wieder auf“, machte der Richter klar, warum es im Prozess ging.

Da schon Staatsanwalt Lambert Schöfmann in seinem Schlussplädoyer Milde beziehungsweise Objektivität zeigte, weil zu dem angeklagten Delikt ein bedingter Vorsatz gehört, und auch er zu dem Fazit kam - „Es ist ihm nicht darauf angekommen“ - war abzusehen, wie der sogenannte Wahrspruch der Geschworenen lauten würde. Mit einem deutlichen Votum von acht Mal Nein beantworteten die Geschworenen die an sie gestellte Frage nach der Schuld des Angeklagten. Der Freispruch wurde noch im Gerichtssaal rechtskräftig.