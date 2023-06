Vier Freundinnen und ihre Gitarren

Tanja Widi hat gemeinsam mit Langöcker in der Musikschule begonnen, Barbara Habitzl und Paula-Maria Handle waren schon ein wenig früher als Schülerinnen in der Musikschule. Gemeinsam haben sie aber sehr viel erlebt, als Solistinnen und im Ensemblespiel, oftmals beim prima la musica-Musikwettbewerb teilgenommen und gemeinsam viele Lieder auf ihren Gitarren gelernt. So entstand die Idee, dies gemeinsam in einem Konzert zu präsentieren.

„Hinter der Ausführung standen aber dann noch viele Stunden Proben“, betont Eva Langöcker und so wurde es ein großartiges Gitarrenkonzert, bei dem die drei ausgezeichneten Gitarristinnen zeigten, was in ihren Instrumenten steckt. Alle drei spielen als Hobby mit großer Freude Gitarre, keine hat aber Gitarre studiert. Alle drei gehen einem anderen Beruf nach.

Mit je einem Solostück konnten sich Barbara Habitzl, Tanja Widi und Paula-Maria Handle präsentieren. Die Moderation hat mit netten Geschichten rund um die Gitarre und die Musikschulzeit der drei Jungen Frauen Eva Langöcker übernommen. In der Pause sorgte das Weingut Lorenz Strobl für den Wein.