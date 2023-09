Ein Profi an der Mundharmonika

Den Start in die Herbstsaison am Freitag machte Bertl Mayer mit seinem Quartett. Der Wiener ist einer der wenigen Jazzmusiker, die es an der chromatischen Mundharmonika zur Perfektion gebracht haben. Mit ihm waren ausgewiesene Meister ihre Faches erstmals in dieser Besetzung in Poysdorf zu hören.

An der Gitarre Martin Spitzer, am Kontrabass Joschi Schneeberger und an der Perkussion Anton Mühlhofer. Sie sorgten für elegant schwingenden Jazz, der mit lyrischen Zwischentönen und Spontanität ihre ganz persönlichen Interpretationen aus der Tradition des Modern Jazz zum Klingen brachten.

Gerald Köhler hieß die Gäste dieses Abends herzlich willkommen und präsentierte auch mit „Koolinger“ am 20. Oktober um 19 Uhr, dem „Carlsson/Kotaca Quartett“ am 16. November, um 19 Uhr und Christian Havel – Remembering Wes am 9. Dezember, um 19 Uhr die drei Kulturhaus -Veranstaltungen des Herbstes 2023. Köhler lud auch ein, ins Kulturhaus zu kommen. Der Eintritt ist frei, um die Musik einfach einmal kennen zu lernen und zu genießen. Jeder darf dann seinen Beitrag als Spende geben und kann nach eigenen Gutdünken Jazz & Wine in Poysdorf unterstützen.