Auf gut gefüllte Auftragsbücher kann Geschäftsführer Roland Schmerold von Österreichs einzigem Weinpressenhersteller, der Firma Wottle in Poysdorf, blicken. Das Unternehmen mit 34 Mitarbeitern steht unter der Führung von Karin Wottle-Karlsböck, Roland Schmerold und Mario Weiß. In der Region werden etwa das bekannte Weingut Frank aus Herrnbaumgarten und die Liechtenstein’sche Hofkellerei in Wilfersdorf neu ausgestattet.

Dank der Unterstützung des Russland-Experten Gottfried Schuster ist es gelungen, erstmals einen Russland-Export zur realisieren. Die Nachbarländer Österreichs - ob Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn oder auch Rumänien - sind seit ihrem EU-Beitritt wichtige Absatzmärkte für das Poysdorfer Unternehmen. Mit dem Weingut Fytopharm in Anapa, in Südrussland am Schwarzen Meer, gehen Österreichs Reben, aber auch die Weinverarbeitungsgeräte ins ferne Russland.

„Wichtig ist, dass wir in Russland einmal Fuß fassen können.“Karin Wottle-Karlsböck, Geschäftsführerin

Gebaut wird für das 40 Hektar große Weingut eine komplette Anlage mit Übernahme, Sortierung, Vorverarbeitung bis hin zur Presse. „Wichtig ist, dass wir hier einmal Fuß fassen können“, hebt Wottle-Karlsböck hervor. „Export ist für uns sehr wichtig“, ist auch Schmerold überzeugt. Er kam gerade von der Intervitis in Stuttgart zurück, wo er am Stand von Winzern aus China, Dänemark, Deutschland und den Niederlanden besucht wurde.

Gerade dafür ist die neue, sprachengewandte Mitarbeiterin Pia Moraies aus Mistelbach ideal. Sie pendelte in den letzten Jahren zwischen Österreich, China und Südamerika und kann jetzt ihre internationalen Erfahrungen sehr gut einbringen.

„Die Nische der Quereinsteiger-Weingüter ist für uns die richtige Dimension und sie boomt“, hebt Technikchef Mario Weiß hervor, der hier individuell auf die Kundenwünsche eingeht. Diese Individualität ist auch bei einem zweiten interessanten Auftrag gefragt: Die Schweizer Firma Herbamed benötigt Pressen für ihre weltbekannten Ricola-Kräuterzuckerl.