Die Weinparade war wieder ein Magnet für Promis

In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war Nationalratsabgeordnete Eva Maria Himmelbauer in Poysdorf zu Gast. Sie hat in der Großfamilie einen Winzer, mit dem Sie als EDV-Expertin gerne EDV-Tipps gegen köstlichen Wein tauscht.

Die europäischen Weinritter waren mit den beiden Prokonsuln für Niederösterreich - Landtagsabgeordnetem René Zonschits und Daniel Hugl - bei der Weinparade vertreten. Nicht zu vergessen natürlich die königlichen Hoheiten des Veltlinerlandes. Weinkönigin Victoria, ihre Stellvertreterin Katja und die Weinprinzessinnen Laura und Valerie sind wichtige Botschafter des Weines. Biowinzer Roman Oppenauer war als Poysdorfer Ortsvorsteher Vertreter der Stadtgemeinde Poysdorf.

Auch der langjährige Weinbaupräsident Josef Pleil war ebenso, wie Vladimira Seidlova, die Außenministerin der Weinparade in Südmähren, ein treuer Gast. Bezirksweinbauverbandsobmann Gerhard Walek konnte auch seinen Kollegen aus Matzen-Gänserndorf, Matthias Reckendorfer, herzlich willkommen heißen.