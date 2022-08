Sommergespräch mit Josef Fürst: „Einer für alle und alle für einen“

Werbung

Josef Fürst ist nun seit einem starken Monat vom Vizebürgermeister an die vorderste Front zum Bürgermeister der Weinstadt Poysdorf gewechselt. Er erzählt über seine ersten Arbeiten und Aufgaben.

NÖN: Was waren ihre ersten Arbeiten als Bürgermeister?

Josef Fürst: Ich habe versucht, die Mitarbeiter im Rathaus nicht nur zu begrüßen, sondern ihnen auch zu vermitteln dass wir einen gemeinsamen Weg zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger haben. Da ich ein tolles Team habe, kann ich auch gut delegieren und so die Eigenverantwortung jedes Einzelnen für die Lösung von Problemen nutzen. Ich bin oft der Lösungsfinder, der aber das große Fachwissen und die Aufbereitung von Themen durch die Mitarbeiter des Rathauses braucht. Es war sehr schön zu spüren, dass mich nach meiner Wahl aktiv Poysdorfer, Mandatare und auch Mitarbeiter aus dem Rathaus angesprochen haben und mir ihre Unterstützung und aktive Mitarbeit zugesagt haben. Das ist nicht selbstverständlich und stärkt einfach immens.

Was wollen sie verändern?

Fürst : Es geht nicht um verändern, sondern um stärken. Die einzelnen Abteilungen im Rathaus arbeiten sehr gut. Ich möchte die Vernetzung untereinander stärken und so auch viel an Potenzial in meinem Mitarbeiterteam heben. Mein Ansatz ist, wir von der Führungsspitze müssen vorleben, was wir von anderen erwarten. Hier möchte ich damit klar vorangehen.

Was prägte die Ära Grießl?

Fürst: Ich war vorher bereits aktiv eingebunden und mit dabei. Das hat mir jetzt den Übergang zum Bürgermeister wesentlich erleichtert. Thomas Grießl hat sehr viel Vorarbeit geleistet, auch bei Projekten, die derzeit noch in der Umsetzungsphase oder in der Planungsphase sind. In der Infrastruktur, aber auch im Tourismus, ist hier sehr viel weitergegangen. Ein Meilenstein war die Arbeit am elektronischen Akt in der Stadtgemeinde. Dies ist schon sehr weit fortgeschritten und ein wichtiger Punkt für die Vereinfachung der Arbeitsabläufe und auch die angesprochene Vernetzung.

Was befindet noch alles in der Pipeline?

Fürst: Die Straßenbauprojekte sind alle budgetiert und werden in allen Katastralgemeinden abgeschlossen. Größtes Projekt ist hier sicherlich die Liechtensteinstraße in Poysdorf, aber auch der Abschluss des Rückbaus der B 7 in Erdberg.

In der Umsetzungsphase sind auch das Wertstoffsammelzentrum und der Bauhof im Eco Plus Gewerbepark und der Katastrophenschutzplan. In der Planungsphase ist das vorrangigste Projekt der Zubau und die Sanierung der Volksschule in Poysdorf. Hier behindern die immens gestiegenen Baupreise derzeit die konkrete Umsetzung. Daher haben wir die weitere technische Detailplanung, wie Heizsystem und Installationsvorbereitungsarbeiten, vorgezogen, um das Projekt voranzutreiben. Auch der Neubau eines zweiten Kindergartens in Poysdorf ist in Planung.

Was ist eines ihrer wichtigsten Ziele?

Fürst: Ich möchte gerne Poysdorf energieautarker machen, alternative Energiequellen auch bei den Gemeindegebäuden implementieren und auch ein begrüntes Poysdorf stärken. Mehr Bäume in der Stadt bringen natürliche Beschattung. In diesem Bereich ist auch eine Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung wichtig, um Impulse der Stadtgemeinde durch private Investitionen zu vervielfachen.

Energiesparen, ist das ein großes Thema?

Fürst: Selbstverständlich, auch hier gilt die Vorbildfunktion der Stadtgemeinde. Wir werden die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED weiter vorantreiben und auch gemeinsam überlegen, wann und wie lange wir Denkmäler beleuchten. Da steckt sicherlich auch viel Symbolik dahinter. Es ist aber ein wichtiger Schritt, um auch die Bevölkerung zu animieren, in ihren Bereichen nachzudenken, wo Energie nachhaltiger genützt werden kann.

Was bedeutet für Sie ein Blick in die weitere Zukunft?

Fürst: Wir arbeiten zusammen, egal ob auf politischer Ebene und innerhalb der vielen Vereine, die unser sportliches, soziales und kulturelles Leben tragen. Es ist großartig, wie viele Menschen an einer Weiterentwicklung von Poysdorf mitarbeiten. Gemeinsam sind wir stark – einer für alle, alle für einen könnte der Leitspruch für Poysdorfs Zukunft lauten.

