„Next Generation“: Poysdorfs Wein-Zukunft ist gesichert

Als Gastwinzerin kam Stefanie Leitner aus dem Ilztal in der Steiermark nach Poysdorf. Für sie ist Poysdorf nicht unbekannt, dann sie hatte als Zimmerkollegin von Amelia Rieder in der Schule in Klosterneuburg immer wieder Kontakt nach Poysdorf. Die Familie Leitner bewirtschaftet einen 22 ha großen Weinbaubetrieb im Vulkanland mit einer breiten Sortenvielfalt, die Stefanie auch nach Poysdorf mitgebracht hatte. Hauptorganisator Markus Taubenschuss freute sich, wie Next Generation in den sieben Jahren gewachsen ist. Der Radyweg ist auch eine perfekte Location für diese gemütliche Weinverkostung der jungen Winzer. Die Haubenköche Mathias Herbst und Martin Zeisel sorgten mit ihren Gastrostationen für kulinarische Highlights inmitten von Sekt und Wein und auch das Wetter hat gepasst. Vizebürgermeister David Jilli betonte, dass das rasch ausverkaufte Event Next Generation eine tolle Leistungsschau der Poysdorfer Jungwinzer ist.

„Das Klima unter den jungen Winzern ist großartig. Wir verstehen uns gut und bilden eine tolle Gemeinschaft. Die gemeinsame Eventplanungen stärken dies noch und so können wir uns gegenseitige unterstützen und uns im Miteinander gut weiterentwickeln“, betonte Markus Taubenschuss. Ein Highlight dieser Gemeinschaft ist auch alljährlich der Ausflug zum jeweiligen Gastwinzer. Im kommenden Jahr geht es dann zu Stefanie Leitner in das steirische Vulkanland.