Poysdorfer Volksschüler besuchten die Weinlese

Die 3a mit Klassenlehrerin Renate Hienert besuchte das Weingut Hauser und erlebte aufregende Stunden bei der Weinlese und der Verarbeitung im Keller. Mit dabei war „Traubi“, das Maskottchen des Weingutes. Manuel Gmeinböck empfing im Weingut in Wilhelmsdorf die 3b mit Klassenlehrerin Petra Kraus.

Gmeinböck erzählte, dass er schon seit 5 Uhr früh im Weingarten war und die ersten Erntewägen bei der Weinpresse bereits zur Verarbeitung stehen. Die Kinder waren fasziniert von der Weinpresse und natürlich vor allem, als dann der süße naturtrübe Most herausrann und zu verkosten war. Später servierte der Winzer im Vergleich dazu auch noch klaren Traubenmost.

Die 3a mit Klassenlehrerin Renate Hienert besuchte das Weingut Hauser und begann begleitet von Traubi mit der Weinlese im Weingarten. Foto: Weingut Hauser

Besonders begeisterte die Schüler der 3b die vielen großen, silbernen Nirostatanks, welche in diesem modernen Weingut im Tanklager standen. Das Weingut Hauser und das Weingut Gmeinböck haben sich sehr viel Zeit genommen und den Schülern einen tollen Einblick in die Arbeit des Winzers gegeben. Es ist auch in Poysdorf nicht mehr für alle Kinder selbstverständlich, dass sie das Werden des Mostes und des Weines kennen. Eines merkten sich die Kinder gut: Man darf erst nach dem Martinitag Prost sagen, vorher heißt es Mahlzeit.