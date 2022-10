Mittelschule Mistelbach: Kooperation mit Schüttbild besiegelt

Die neue Kunstklasse 21b der Mittelschule 2 mit dem Projektleiter Gerhard Paar (ganz links), Leiter der Mittelschule Mistelbach Philipp Johannes Griesmayr (Mitte links) und MAMUZ und nitsch museum-Geschäftsführer Christoph Mayer (Mitte rechts). Foto: Josef Schimmer

„Schulterschluss zweier Mistelbacher Bildungseinrichtungen“, so bezeichnet der Leiter der Mittelschule Mistelbach Philipp Johannes Griesmayr die Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen seiner Schule und dem MAMUZ und nitsch museum Mistelbach.

MAMUZ und nitsch museum-Geschäftsführer Christoph Mayer ist sich sicher: „Für unsere Einrichtung und Museen stellt die Zusammenarbeit mit Schulen und Institutionen der Region eine Win-Win-Situation dar. Wir ermöglichen Schülerinnen und Schülern den Besuch und viele Angebote bei uns im Museum und erhalten hier auch eine direkte Rückmeldung zu den Wünschen und Vorstellungen der jungen Besucher, welche in neue Ausstellungen einfließen können. Die Zusammenarbeit mit der Mittelschule Mistelbach stellt dabei ein spannendes Projekt dar.“

Kulturstadtrat Josef Schimmer zeigt sich mit den vielfältigen kulturellen Vernetzungen in Mistelbach für die Zukunft zufrieden und unterstreicht den gegenseitigen Nutzen dieser Verbindung.

Zu Gast bei der Vertragsunterfertigung war die neue Kunstklasse 21b der Mittelschule 2 mit dem Projektleiter Gerhard Paar. Nach einer süßen kulinarischen Überraschung für die kleinen Künstlerinnen und Künstler gab es einen Fototermin im großen Museumssaal, der einen besonders eindrucksvollen, farbkräftigen Rahmen für diesen Festakt geboten hat. Auch einige Eltern haben sich diesen Event nicht entgehen lassen.

Abschließend konnten die Schüler zu Wagners Walküre an einem Schüttbild im Malatelier des Museums arbeiten. Dabei blieb der Spaß nicht aus und die Kleidung leider auch nicht sauber. Das großflächige, signierte Bild wird, mit einer Erinnerungstafel an diesen ereignisreichen Tag versehen, einen würdevollen Platz in der Mittelschule Mistelbach finden.

