Maria Loley wurde am 22. November 1924 in Poysdorf geboren und ist am 4. Februar 2016 in Laa/Thaya verstorben.

Von Beruf war sie Sozialarbeiterin. Bereits 1945 war sie bei der Betreuung der Überlebenden des Brünner Todesmarsches mit dabei. 1949 schloss sie die Ausbildung zur Fürsorgerin ab. In dieser Funktion war sie bis 1959 auf mehreren Stationen in Österreich.

Sie ist Gründerin der Familienberatung in Poysdorf.

Als 1981 die Polenkrise ausbrach, sah Maria Loley, dass hier Hilfe gebraucht wurde und stellte Hilfskonvois zusammen, ohne nach Bezahlung zu fragen.

Am 16. Oktober 1995 wurde sie ein Opfer des Briefbombenattentäters Franz Fuchs.