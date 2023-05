Poysdorferin gewann den Picknick-Korb des Weinviertel-Tourismus

„Das ist jetzt ein bisschen eine Bastelarbeit“, präsentierte Hannes Steinacker den Preis: Ist die Bodenplatte erst am Fahrradträger montiert, kann der Korb in Weidenoptik mit Kühlhalteeinsatz einfach aufs Rad geklickt werden. Im Korb drinnen ist dann alles, was man für ein Picknick braucht: Frischhaltedoserl, Besteck und Gläser. „Da passt schon einiges rein“, lacht der Weinviertel-Touristiker. „Das ist auch dringend notwendig“, kontert die Gewinnerin: „Wir sind eine große Familie!“ Und die ganze Familie würde sich auch über den Preis freuen, sagt Schreiber, die zudem begeisterte Radfahrerin ist.

Warum gibt es diesen Korb? „Wir haben festgestellt, dass es entlang unserer Radwege abschnittsweise nur wenig Gastronomie gibt. Da ist es schon wichtig, Verpflegung selbst mitzuhaben“, kennt Steinacker touristische Bereiche, wo noch nachgeschärft werden müsse. Außerdem lasse sich die Idee mit jener des „Picknicks im Weinviertel“ verknüpfen: Man gibt den Korb bei einem Picknick-Wirten ab und der füllt ihn dann mit entsprechenden genussvollen Inhalten. Analog zum Picknick-Fahrradkorb gibt es übrigens beim Poysdorfer Tourismus den Wanderrucksack, in dem ebenfalls genussvolle Verpflegung drinnen ist.

Im Fall des Familienpicknicks werden die Schreibers den Korb wohl selbst befüllen. Und es werde dann ein Foto für die NÖN gemacht: Damit man sieht, wie es der Familie schmeckt.

Infos zum Weinviertel-Picknick-Korb: www.weinviertel.at

