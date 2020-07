Mira Lobes Kinderbuch „Das kleine Städtchen Drumherum“ aus dem Jahr 1970 ist immer noch aktuell. Am 17. Juli feierte die Bühnenfassung am Filmhof Weinviertel ihre Uraufführung.

Die Stars der Aufführung sind aber nicht die beiden Profischauspieler der Produktion, Meili und Intendant Michael Rosenberg als hutmacherartiger Erzähler, sondern die Schüler des Schulzentrum Asparns, die die Kinder im kleinen Städtchen Drumherum spielen und ihren Wald retten.

Raphael Weintrager und Christine Tapler spielten die aufmüpfigen Kinder der Bürgermeisterin, denen es überhaupt nicht gefällt, dass ihr Wald der Stadterweiterung weichen soll, Anika Preimesberger und Padme die fünfjährige Vai spielten das kleine Fräulein Hullewulle und ihre kleine Helferin, Andreas Spasojevec, Benjamin und Lukas Weisböck, Alexandra Bernhards, Florian Holzinger, Lilli Madl, Larissa Fally, Marlene Fleschurz, Christina Hösch, Susanna Mrazek, Laura Hovorun, die Kinder der Stadt.

Gecoacht wurden sie von Regisseur Hanspeter Horner in mehreren Workshops: „Mir ist egal, ob es Profischauspieler oder Amateure sind“, gestand er lachend: „Wenn sie nicht machen, was ich will, schrei ich mal.“ Da gebe es für ihn keinen Unterschied.

„Was die Kinder geleistet haben, ist unglaublich“, war auch Michael Rosenberg zufrieden: „Wir haben sie als Amateure in ein professionelles Theaterumfeld gestellt und es hat funktioniert“, die erste Kindertheaterproduktion am Filmhof sei gelungen.

Auf die Idee, „Das kleine Städtchen Drumherum“ auf die Bühne zu bringen, kam Rosenberg auf Anregung von FOR FOREST-Initiator und Bauunternehmer Herbert Waldner („Ich hab auch viel Boden versiegelt und viel zerstört“), der das Klagenfurter Stadion für ein Kunstprojekt in einen Wald verwandelt hatte. 35 dieser Topfbäume werden als Bühnenkulisse verwendet, nach der Produktion werden sie in Asparn ausgepflanzt.

Tickets und mehr

Weitere Vorstellungen: 23., 24., 25., 26. und 31. Juli, 1., und 2. August.

Karten: www.noen.at/ticketshop



Infos: www.filmhof.at