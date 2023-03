Premiere im Wiener Tunnel Dieter Hörmann über neue Band: „Ilvi gibt mir wieder Feuer!“

Lesezeit: 3 Min Michael Pfabigan

Die Band Ilvi: Daniel Castoral, Max Gerstbach, Benjamin Koci, Dieter Hörmann, Tom Niesner und Klara Steinhauser. Foto: Ilvi

„Ich hatte schon lange den Traum einer richtigen Band. So old School style“, erzählt der Schricker Dieter Hörmann. Am 30. März (20 Uhr) feiern er, Gattin Klara Steinhauser und seine Band „Ilvi“ Premiere im Wiener Tunnel in der Florianigasse.