Den Start macht am 3. Mai Comedian Gernot Kulis, der mit seinem erfolgreichen Herkulis-Programm auf Tournee ist. Am 18. Mai darf man sich auf Christoph Fälbl, einem Routinier auf dem Gebiet des Kabaretts, der sich in seinem neuen Programm „Midlifepause & Menocrisis“ Gedanken über das Älterwerden macht, freuen. Eine gewisse Affinität zu seinem Alltagsberuf als Lehrer, kann das Programm „Freifach: Herzensbildung“ von Stefan Haider nicht verbergen, wenn er am 1. Juni auf der Bühne über Wissen und Bildung sinniert.

Ganz im Zeichen des Austropops steht das dritte Wochenende im Juni. So wird am 14. Juni in Asparn eine Hymne erklingen, denn als das kann man „Live is Life“ (Erscheinungsdatum 1984) getrost bezeichnen. Opus wird am Vorabend der langen Nacht des Austropop, die am 15. Juni am Programm steht, dem Publikum einheizen.

Am 8. August wird es auf der Bühne laut. Denn so , „Laut“, heißt das Programm von Nina Hartmann, der quirligen, humorvollen Tirolerin. Den Jahresabschluss beginnt Michael Rosenberg selbst mit seinem Programm „Herz oder Niere“ am 6. September, Schlusspunkt ist am 20. September „Postler“ Fredi Jirkal, der seine Wechseljahre durchlebt.

Tickets gibts direkt am Filmhof unter 0664 50 66 949

Infos: www.filmhof.at