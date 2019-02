Die Premiere des Theaterstücks „Männer haben´s auch nicht leicht“ von Regina Rösch, zu der die Laienbühne „Gaudi ham“ in den Theatersaal der Pfarre lud, war für die Besucher der Vorstellung ein gelungener Abend, der viel Spaß und Theatervergnügen bedeutete.

Zum Inhalt: Der Automechaniker Rudolf (Rainer Bauer) lebt ein glückliches Leben als Single, wäre da nicht seine Schwester, die ihm als „Putzteufel“ regelrecht und regelmäßig heimsucht, hat sie doch der Mutter am Sterbebett versprochen „auf den kleinen Bruder zu schauen“. Rudolf lebt ziemlich unbeschwert und vor allem sein Haushalt ist eine mittlere Katastrophe. Eine Ehefrau könnte Abhilfe schaffen. So meinen die Schwester und Rudolfs Freunde, doch der will partout nicht heiraten, sondern sein unbeschwertes Singleleben weiter genießen. Wie er trotzdem letztendlich „an die Frau gebracht wird“, ist köstlich und sehenswert.

Lustiges, tolles Theaterstück

Die Laienschauspieler des Theatervereins „Gaudi ham“ werden von Jahr zu professioneller und routinierter. Das Stück startet rasant. Da ist kein Hauch von Anfangsnervosität auf der Bühne. Jeder der Akteure lebt seine Rolle sozusagen und auch viel Lokales wird gelungen eingebunden. Das Publikum wird etwa zum Mitmachen animiert, da eine der Bühnenfiguren - unter Alkoholeinfluss - in Versen spricht, dabei um das letzte Wort ringt, und das Publikum den Satz vollendet. Überrascht hat auch eine Szene, in welcher ein Albtraum dargestellt wird. Das ist perfekt gelungen, sowohl im Bühnenbild als auch rein inhaltlich. Ein weiteres Lob gehört auch der Regie (Christine Hiebner) ausgesprochen, denn auch hier passt alles. Die Handlung fließt durchgängig flott und in einem Stück.

Zusammenfassend: Ein lustiges, tolles Theaterstück, Schauspieler denen nichts „Laienhaftes“ anzumerken ist, die ihre Rollen leben und die eine Sprache sprechen, wie sie im Weinviertel gesprochen wird. Mit einem Wort: Ein Theaterabend, der sich einfach lohnt und den man nicht versäumen sollte.