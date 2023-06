Premiere Lügende Minister, anzügliche Polizisten und wetterfestes Theater

Gelungene Sommerkömodie im Josef-Kraus-Park:Gregor Steiner, Carolina Murg, Nadine Ohrner, Reinhard Reiskopf, David Stöckl, Dajana Kvasnovski und Josef Romstorfer. Foto: Michael Pfabigan

E s ist die Lust hinter jeder Hecke in einem Haus, in dem viel zu viele Personen sind, die den Herrn Umweltminister und alle Menschen in seinem Umfeld immer tiefer in einen Dschungel voll Lügen treiben: Am 9. Juni war bei „Kultur im Park“ im Kronberger-Kraus-Park Premiere der Komödie „Ein Haar in der Suppe.“

Wobei: Die Suppe spielt in der Weinviertler Bearbeitung des Stücks von Derek Befield nur noch eine untergeordnete Rolle: Regisseur Gregor Steiner und Co hatten es von der Britischen Insel ins Weinviertel verlegt, nicht mehr zeitgemäße Stalkingpassagen waren ersetzt worden und das Ende ist jetzt offen mit potenziellem Cliffhanger für eine Fortsetzung. Sänger Reinhard Reiskopf hat im Vorjahr wieder Blut geleckt: Der Showrunner des Kronberger Kulturprogramms Josef Romstorfer konnte ihn wieder für die Hauptrolle verpflichten. Und er geht in seiner Rolle als untreuer Minister auf, der sich immer tiefer in sein Lügengeflecht verstrickt. Gut Figur macht auch wieder Dajana Kvasnovski als seine esoterisch-leichtgläubige Frau. Sie und Josef Romstorfer, er ist der liebestolle Haus-Tierarzt Kvasnovskis, zählen zur Stammbesatzung bei der Park-Schiene, als Fixstarter sind sie auch Garanten für Qualität. Für drei Darsteller ist das „Haar in der Suppe eine besondere Produktion“: Da wegen zeitgleich anderer Theaterprojekte viele aus dem erweiterten Ensemble der Kronberger nicht greifbar waren, verpflichtete Romstorfer drei Schauspielschüler, für die Kronberg der erste größere Bühnenauftritt mit Profiumfeld ist. Und sie machten ihre Sache gut: Der Münichsthaler David Stöckl hatte schon länger mal in Kronberg mitspielen wollen. Als beobachtender Pizzabote kann er staunen, was sich da im Wochenendhaus im Weinviertel abspielt. Nadine Ohrner gibt die anzügliche Polizistin mit Sexualitätsdefiziten, Carolina Murg ist die nicht unberechenbare Geleibte des Ministers. Unterstützung bekam Josef Romstorfer beim Bühnenbau – ein reduziertes Wohnzimmer – heuer von der bald selbstständigen Innenarchitektin Kvasnovski, die viel Energie in Bühne und Bühnenbild steckte. Vollbild Mehr aus Mistelbach Premiere Lügende Minister, anzügliche Polizisten und wetterfestes Theater Weinviertel-Konfer... Heimatwerk will noch regionaler werden Zetrifikat erhalten Stronsdorfer Mittelschule wird zur Wasserschule Mehr Top-Stories Historischer Hinte... Hat hierzulande nichts mit Dank zu tun: Darum feiern wir den Vatertag nitelife.at Nova Rock 2023: Bilder vom Samstag Teil 2 Interview der Woche „Eine Hochzeit kostet schon 35.000 Euro“ FB 1 /23 Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Foto: Michael Pfabigan Anzeige Premiere Lügende Minister, anzügliche Polizisten und wetterfestes Theater . Es ist die Lust hinter jeder Hecke in einem Haus, in dem viel zu viele Personen sind, die den Herrn Umweltminister und alle Menschen in seinem Umfeld immer tiefer in einen Dschungel voll Lügen treiben: Am 9. Juni war bei „Kultur im Park“ im Kronberger-Kraus-Park Premiere der Komödie „Ein Haar in der Suppe.“ Kronberg ist heuer 100 Prozent regenfest: Da heuer die übliche Tribünenkonstruktion nicht mehr verfügbar war, mietete Josef Romstorfer einfach das große Festzelt des Pillichsdorfer Schurl-Wirten – was sich schon bei der Vorpremiere im strömenden Regen als großer Vorteil erwies. Fazit: Leichtes Sommertheater über die Tatsache, dass man Ministern nicht alles glauben sollte ausgezeichneten alten Hasen und tollem Nachwuchs. Weitere Vorstellungen: 17. 24. und 30. Juni, 7. und 15 Juli, jeweils um 20 Uhr. Karten: 0664 3259281 bzw. www.eventjet.at