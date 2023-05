Wolfpassing: Jan Rodzinka ist seit 40 Jahren Pfarrer

Jan Rodzinka erhielt die Priesterweihe in Krakau und war lange Zeit Pfarrer in Bonn und Köln, bis er am 8. September 2012 in Wolfpassing durch Weihbischof Stephan Turnovszky in sein Amt eingeführt wurde.

Sein Jubiläum feierte er in der Wolfpassinger Pfarrkirche St. Nikolaus. Michaelitinnen aus Wien, der Chor Hochleithen, der Musikverein Hochleithen, die Freiwillige Feuerwehr, die örtlichen Vereine sowie der Gemeinderat, an seiner Spitze Bürgermeister Adolf Mechtler, gratulierten. Den kulinarischen Abschluss bildete eine Agape im Gemeindezentrum Hochleithen. Pater Jan ersuchte die Bevölkerung, anstelle von persönlichen Geschenken an ihn um Spenden für die Missionsarbeit der Michaelitinnen in Paraguay.

Bischofsvikar und Weihbischof Franz Scharl, der ebenso an einem 23. April zum Bischof geweiht wurde, leitete die Festmesse. Er erhielt von Pater Jan zum Dank eine Reliquie vom Salesianerpater Bronislaw Markiewicz, dem Gründer der Kongregation vom Hl. Erzengel Michael (CSMA), der Pater Jan selbst angehört.

