„Ich muss ihm echt gratulieren: Er hat in 2,5 Monaten ein neues Programm zusammengestellt und sich so optimal für den Auftritt in Graz vorbereitet“, betont sein Lehrer Peter Hofmann. Beim Bewerb sind zweimal 20 Minuten Programm erforderlich, wovon vieles auswendig zu spielen ist. „Alle drücken fest die Daumen für den großen Auftritt Ende Mai“, sagt Hofmann.

