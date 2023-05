prima-la-musica Erfolg für junge Althöfleinerin beim Bundesbewerb

Hornistin Lisa Hipfinger schaffte beim prima-la-musica-Bundesbewerb in der Altersgruppe 1 einen 2. Platz. Am Bild mit ihrem sehr stolzem Musiklehrer Peter Hofmann Foto: Musikschule Poysdorf

E in großartiger Erfolg ist der elfjährigen Lisa Hipfinger aus Althöflein beim prima-la-musica-Bundeswettbewerb in Graz gelungen: Sie konnte sich mit ihrem Spiel einen zweiten Platz in der Altersgruppe erspielen.