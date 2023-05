Gold für Carolin Winkler, Bronze für Tobias Lehner

Beim diesjährigen Prima la Musica Bundeswettbewerb in Graz waren auch zwei junge Künstler aus der Musikschule Staatz und Umgebung dabei. Die 11-jährige Carolin Winkler aus Ottenthal erreichte in der Altersgruppe 1 eine sensationelle Goldmedaille mit 92,80 Punkten. Gewissenhaft vorbereitet und am Klavier begleitet wurde die junge Oboistin von ihrer Lehrerin Tanja Beranek.

Der 16-jährige Hornist Tobias Lehner aus Asparn nahm in der Altersgruppe III+ teil. Beim Kräftemessen mit musikbegeisterten Jugendlichen aus ganz Österreich errichte der sportbegeisterte Tobias eine hervorragende Bronzemedaille. Tobias machte, gegen die meist an Unis Studierenden, sehr zur Freude seines Lehrers Peter Hofmann, eine hervorragende Figur.

„Das Leistungsniveau der Teilnehmer aus ganz Österreich und Südtirol ist atemberaubend, ich bin stolz auf die teilnehmenden Schüler aus Staatz“, bilanziert Musikschuldirektor Peter Hofmann.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.