Ein Dessous-Geschäft gegen den Alltagsfrust

Der 10. November ist zwar noch weit, aber schon jetzt werden für das Stück „Altweiberfrühling“, das heuer im großen Saal des Dorfwirtshauses „Zum Doppeladler“ zur Aufführung gelangt, die Weichen gestellt und geprobt.

Seit dem Tod ihres Mannes hat Martha keine rechte Freude mehr am Leben. Der Laden, den sie in einem kleinen Dorf betreibt, läuft nicht mehr gut. Sohn Walter möchte die Räume am liebsten für neue Benutzer freigeben.

Doch da kommt Martha ihr einstiger Lebenstraum wieder in den Sinn: Die Eröffnung eines eigenen, schicken Dessous-Geschäfts. Unterstützt von ihren Freundinnen macht sie sich daran, diesen Plan umzusetzen. Konflikte und Missverständnisse sind in der eingeschworenen Dorfgemeinschaft natürlich vorprogrammiert. Einige wenige, aber laute Stimmen versetzen das ganze Dorf in Aufruhr und versuchen das Projekt mit allen Mitteln zu torpedieren.

In Herrnbaumgarten wird für das neue Theaterstück schon heftig geprobt: Monika Walek, Sabine Hirsch, Wilma Preimel und Cornelia Romstorfer. Foto: Bernhard Madl

Premiere ist am Freitag, 10. November, 19.30 Uhr, weitere Termine: 18.11., 24.11. und 25.11. jeweils 19.30 Uhr, und 12.11. und 19.11. um 17 Uhr.

Kartenreservierungen: unter www.herrnbaumgarten.at/Theater und Tel. 0677 62705531