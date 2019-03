Die Selbstvermarkter des Bezirks räumten bei der diesjährigen „Ab Hof“-Messe in Wieselburg gehörig ab: Roland Leczek aus Oberschoderlee hat den besten Tresterbrand, der Paasdorfer Johannes Tiltscher den besten Weichselbrand und der Ladendorfer Matthias Sparrer den besten Akazienhonig. Insgesamt gingen zusätzlich 33 Goldauszeichnungen, 55 Silber- und 31 Bronzeauszeichnungen in den Bezirk Mistelbach.

30 Medaillen für Gruber‘s Fruchtsaft

Eifrigste Medaillensammler waren heuer übrigens Gruber‘s Fruchtsaft aus Putzing - er bekam 30 Medaillen, neun davon glänzen in Gold - und Obstbau Filipp aus Bogenneusiedl (zehn Medaillen, zwei in Gold). „Ich freue mich mit meinen Kollegen über die steigende Qualität im Weinviertel“, sagt Franz Gruber, selbst einer der Juroren bei der „Ab Hof“. Er selbst sammelt Medaillen seit 2003 - und jedes Jahr werden es mehr: „Weil auch mein Sortiment wächst“, sagt Gruber. Die hohe Qualität liege an der Qualität der Früchte, an der Arbeitsweise und an der Erfahrung, weiß er.

„Ich freue mich, dass die Mühe und Zeit, die ich in mein Hobby investiere auf diese Art und Weise belohnt werden“, freut sich der Paasdorfer Hannes Tiltscher über das Goldene Stamperl für seinen Weichselbrand. Als Bestätigung für seine Arbeit und als große Ehre sieht der Oberschoderleer Roland Leczek die Auszeichnung für seinen Tresterbrand, holzfassgelagert: „Sie zeigt, dass man in einem langen Prozess von der Frucht bis zum fertigen Brand vieles richtig gemacht hat“, sagt Leczek.

Groß ist auch die Freude bei Tiltschers Paasdorfer Edelbrenner-Kollegen Andreas Liebminger: Er holte einmal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze. Und er blickt bereits in die Zukunft: Am 22. März wird er bei der Schnapsgala in Hollabrunn mit der „Goldenen Brennerei“ ausgezeichnet werden: „Mit diesem Sonderpreis werden herausragende Spitzenprodukte im Gold-Bereich prämiert“, freut sich Liebminger.

Wohin entwickeln sich die Edelbrände? „Die Entwicklung vom einfachen Schnaps zu den jetzigen Edelbränden ist sicherlich auch ein Verdienst der vielen angebotenen Kurse und Verkostungen, wo speziell der jetzt eingeschlagene Weg der „feinen Aromen“ prämiert und gefördert wird“, sagt Hannes Tiltscher. „Die Paasdorfer Brenner, speziell mein Edelbrandsommelierkollege Andreas Liebminger und ich unterstützen uns gegenseitig und so freut es mich, dass das zweite Jahr in Folge die Auszeichnung beim Weichselbrand nach Paasdorf geht.“

Imker-Urgestein wieder erfolgreich

Erfolgreich war wieder Imker-Urgestein Günther Reisinger aus Hautzendorf: Seit 2001 macht er bei der „Ab Hof“ mit. Eine solche Auszeichnung ist eine Bestätigung für seine Arbeit: „Und es gibt wahrscheinlich wenige, die jedes Jahr eine Medaille holen, so wie ich.“ Die Qualität beim Honig entsteht nicht nur durch Reinlichkeit bei der Verarbeitung: „Wirklich guten Honig hat man nur durch starke Bienenvölker.“

Grundsätzlich freut er sich, dass die Imkerei wieder attraktiv wird: „Allerdings müssen sie die ersten sechs Jahre überstehen“, hat er schon viele Kollegen erlebt.