Laaer Ferienspiel: Keine Zeit für Langeweile!

Die Stadtgemeinde Laa stellte heuer wieder das Ferienspielheft zusammen: Die Kinder aus Laa, Hanfthal, Wulzeshofen, Ungerndorf und Kottingneusiedl können ein abwechslungsreiches Entertainment in den Sommerferien genießen - und das weitestgehend kostenlos. So können sie zum Beispiel Traumfänger basteln, einen Vormittag in der Kaserne Mistelbach bringen, sich an Koch- oder Tanzworkshops beteiligen, Zeit mit Hunden und Ponys verbringen oder den Kleintierzuchtverein besuchen.

„Jedes Kind hat sich einen schönen Sommer verdient und ich freue mich, dass es wieder ein Ferienspielheft gibt mit vielen tollen Angeboten für unsere Kinder – da ist sicher für jeden etwas dabei“, erklärt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. Die Stadtgemeinde lädt selbst zu kostenfreien Veranstaltungen.

Geplant ist ein spannendes Rätselkrimi-Kino in der Stadtbibliothek und das finale Ferienabschluss-Kinderkonzert in der Laaer Burg unter dem Titel „Ein Hut, ein Stock, ein Damenunterrock“ für Kinder ab drei Jahren. „Bis dahin gibt es aber noch viel zu erleben - einfach im Heft nachschauen, anmelden und mitmachen. Ich wünsche uns allen einen schönen, abenteuerlichen Sommer“, ergänzt Ribisch.

Die Veranstaltungen und Aktionen organisieren Laaer Vereine, Organisationen und Betriebe. Die Ferienspielhefte wurden in den Schulen und Kindergärten ausgeteilt und liegen im Rathaus auf. Das Programm gibt es außerdem online unter www.laa.at