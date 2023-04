Gaweinstal: Kindertanz mit Gespür und viel Rhythmus

Stephie Hacker am Klavier, Laurenz Hacker an der Gitarre, sie animierten die Kinder aller Altersgruppen spielerisch sich in die Musikstücke einzubringen. Die Kinder konnten sich vor die Instrumente hinsetzen, zuhören, zum Klavier hinstellen und auch die Instrumente angreifen.

Beim Regenbogentanz sangen sie einfache, eben gehörte Text, schwangen die Kleinen farbige Seidentücher über ihre Köpfe und hopsten im Takt dazu. Auch bei Lieder mit Tieren aus dem Tiergarten zeigten sie musikalisches Gehör und das Gefühl für Takt.

