Herbstliche Aussichten in Laa: Stadtgeschichte, „Wein-Lesen“ und mehr

Herbstliche Aussichten für alle großen und kleinen Bürgerinnen und Bürger: Es gibt großartige Angebote für die ganze Familie und alle Altersgruppen in Laa - vieles auch kostenfrei - zum Beispiel bei den vielen Spielplätzen oder Outdoor-Sportanlagen wie der Motorikarena. Und es gibt Unterhaltung bei kommenden unterschiedlichen Veranstaltungen für Groß und Klein. Gestartet wurde gestern in der Burg mit dem Laaer „Green Deal“-Event - mit Ausstellung, Bilderbuchkino und einem Vortrag mit Marcus Wadsak.

Am 21. Oktober freut sich die Stadtgemeinde gemeinsam mit dem Verein zur Förderung der Erneuerung von Laa zum Tag der Stadtgeschichte von 14 bis 17.30 Uhr unter anderem in die Burg Laa zu laden. Dort gibt es die Möglichkeit einer Führung auf den Butterfassturm und es wird altes Handwerk gezeigt. Außerdem kann man auch das Biermuseum besuchen. Stadtgeschichte kann man an diesem Tag auch bei der Kirche, der Rauchküche im Pfarrhof, beim Schüttkasten, beim Reckturm und bei der Stadtmauer erleben.

Die Laaer Stadtbibliothek lädt am 15. November zum „Wein-LESEn“ ein. Krimi-Bestseller-Autor Andreas Gruber wird dann in der Bibliothek zu Gast sein und aus seinem neuen Buch „Rachefrühling“ zum Besten geben.

Weiter geht es dann am 26. November mit dem Kindermusical „Schneeweißes Wintermärchen“ mit dem Kindertheater Sunny in der Burg. Dabei warten viele wunderbare Lieder und Tänze zum mit machen auf die Kinder.

Rechtzeitig zur Adventzeit gibt es dann am 14. Dezember eine kabarettistische Weihnachtslesung mit Musik in der Burg. Katharina Grabner-Hayden und Tschelsie Berger (Gesang) und Julia Bachtrögler-Unger (Piano) präsentieren mit viel Witz und einer großen Portion Selbstironie Geschichten rund um Weihnachten und Lieder von Lore Krainer und Georg Kreisler bis Hugo Wiener.

„Die Stadtgemeinde Laa bedankt sich bei allen, die mithelfen mit unterschiedlichen Angeboten die Bürgerinnen und Bürger zu unterhalten. Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in der Stadt und den Katastralgemeinden - wir freuen uns auf Sie!“, lädt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch ein.

Die vielen Restaurants, Gasthäuser oder Cafés in Laa und den Katastralgemeinden bieten saisonal Kulinarisches wie zum Beispiel Wildbretspezialitäten oder andere herbstliche Köstlichkeiten. Weitere Sehenswürdigkeiten, Museen und mehr unter www.laa.at.