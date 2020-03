Neue Brücke über den Feldwiesengraben in Paasdorf .

Zur Umsetzung einer Vielzahl landwirtschaftlicher Projekte in Paasdorf – darunter unter anderem die asphaltmäßige Sanierung mehrerer Güterwege – wurde in der Mistelbacher Ortsgemeinde in enger Zusammenarbeit mit der Agrarbezirksbehörde eine eigene Beitragsgemeinschaft, die sogenannte „Beitragsgemeinschaft Paasdorf Ost“, gegründet.