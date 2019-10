Nachdem die Fitnessgeräte im Schubertpark sehr gut angenommen werden und sich super etabliert haben, ist es nun an der Zeit, etwas „größer“ zu denken und das Freizeitangebot in Laa um einen wichtigen Aspekt zu erweitern: generationenübergreifende Freizeitgestaltung, findet Finanzstadtrat Roman Frühberger (ÖVP). Er hatte die Errichtung der ersten Geräte im Schubertpark 2016 mitinitiiert, 2017 und 2019 wurde die Anlage erweitert.

„Dazu bin ich seit drei Jahren in ganz NÖ und teilweise darüber hinaus in unterschiedlichsten Motorikparks unterwegs - kürzlich in jenem in Hollabrunn“, sagt Frühberger: „Mehrere Fachfirmen, die Motorikparks planen und umsetzen habe ich mir in den letzten Monaten nach Laa eingeladen und das mögliche Areal für einen Motorikpark in unserer Stadt mit den Experten der Fachfirma besichtigt und bereits erste Konzeptideen entwickelt.“

"Die Idee des Motorikparks reift schon lange"

Die Auftragsvergabe zur Planung des Parks an eine dieser Fachfirmen steht nun kurz bevor. Die Förderstellen sind kontaktiert und auch die Einbettung dieser Investition „Motorikpark Laa“ in das Gemeindebudget 2020 findet gerade parallel statt, weiß der Stadtrat.

Nicht verglichen will Frühberger sein Projekt mit „Schnellschuss-Aktionismus anderer politischer Parteien in Laa“ sehen, wie er festhält: „Die Idee des Motorikparks reift schon lange, der Schubertpark war der erste Schritt und er wird von Experten konzipiert“, sagt Frühberger. Außerdem mache er sich intensiv Gedanken über die Finanzierung, Budget- und Fördermittel. „Meine Idee Motorikpark Laa fußt auf einer fundierten Datengrundlage, der Sozialraumanalyse, die vor Kurzem fertig ausgearbeitet wurde“, und vor allem: Es handle sich um kein Wahlzuckerl, sondern um ein durchdachtes, realistisches Gesamtkonzept, hält der Stadtrat fest.

Wo soll der Motorikpark errichtet werden? Frühberger will persönlich die Anrainer informieren, der Standort soll fußläufig für die Schulen erreichbar sein, Trinkwasserbrunnen und WC sind vorhanden und ein Spielplatz sei in der Nähe.