Dass am Ortsrand die Handelskette Spar derzeit einen Supermarkt errichtet, löst nicht bei jedermann Freude aus: In einem anonymen Schreiben beklagt sich „ein rechtstreuer Bürger“ darüber, dass die behördlichen Genehmigungen gesetzeswidrig seien.

Der Verfasser des Schreibens argumentiert, das die im NÖ Raumordnungsgesetz vorgeschriebene Bebauung an drei Seiten des Baugrundes nicht gegeben sei, da an der Seite zum Brunnenweg in „eindeutiger Umgehungsabsicht“ ein vermeintliches Carport errichtet worden sei. Dieses sei jedoch nicht als Gebäude einzustufen.

Bürgermeister Josef Summer (ÖVP) gibt Auskunft zu den Vorwürfen: Demnach wurde das Projekt mit Raumplaner und Land abgeklärt, an der Widmung wurde nichts geändert. Die Bebauung an drei Seiten sei gegeben, da sich auf der anderen Seite der Hauptstraße ein Wohnhaus befindet, im Westen des Spar-Standortes ein Betriebsgebiet und bei dem Unterstand im Süden handle es sich um ein Gebäude, da dieses größer als 100 Quadratmeter ist. „Auch eine andere Firma hätte hier bauen können“, sagt Summer.

Hannes Glavanovits, Leiter Werbung und Information bei Spar, stellt ebenfalls klar: „Wir bedauern die im Raum stehenden Behauptungen. Dazu dürfen wir hervorheben, dass unser Bauprojekt in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften und in Abstimmung mit der Gemeinde umgesetzt wurde.“

Das Spar-Geschäft im Zentrum wird schließen, da der Betreiber dort aufgrund der Größe nicht das gewünschte Sortiment anbieten kann und auch kaum Parkplätze vorhanden sind. Ein Alternativstandort im Betriebsgebiet in Richtung Deutsch-Wagram ist laut Bürgermeister Summer nicht infrage gekommen, da dort die vom Raumordnungsgesetz geforderten Bedingungen nicht erfüllt werden hätten können.