Bezirk Mistelbach: Viele wollen bei LEADER-Region mitarbeiten

LEADER ist eine Forschungs- und Entwicklungsstelle für das östliche Weinviertel, vernetzt engagierte Menschen und beratet zu Fördermöglichkeiten zur Weiterentwicklung des ländlichen Raumes – anders ausgedrückt ein Innovationslabor. Doch all das würde nicht ohne die aktive Mitarbeit der PAG-Mitglieder funktionieren. Das Projektauswahlgremium entscheidet nämlich über die Förderbarkeit von Projekten, die zur regionalen Entwicklung beitragen und repräsentiert dabei die Region in ihrer Diversität. Die LEADER-Region setzt sich gemeinsam mit der PAG für die Bereiche „Steigerung der Wertschöpfung“, „Erhalt des Natur- und Kulturgutes“, „Steigerung der Lebensqualität“ und „Umwelt und Klima“ ein. Ziel ist es, dass das östliche Weinviertel eine Wohlfühlregion für alle Bürger ist. Umso schöner ist es zu sehen, dass sich so viele Menschen genau für diese Themen interessieren und sich die Zeit genommen haben, die LEADER-Methode bei einer Infoveranstaltung am Bio Beerengarten Hummel in Loosdorf genauer kennenzulernen.

Der Biobeerengarten Hummel –Förderung durch die PAG

Die Location für die Infoveranstaltung, der Biobeerengarten Hummel in Loosdorf, wurde durch LEADER gefördert und war für die 14 Teilnehmer gleich ein Paradebeispiel für die Regionalentwicklung des östlichen Weinviertels. So wurde die Förderung des Erlebnisbetriebs 2021 durch eine PAG-Abstimmung zugesagt. Der Biobeerengarten Hummel wollte den eigenen Betrieb „erlebbar“ für alle Generationen machen und somit den Fokus auf ein Produkt des Weinviertels setzen. Alles nach den Prinzipien „erleben, verkosten und verkaufen“.

Ziele des Projektaufrufes der LEADER-Region Weinviertel Ost war es, die Wissensvermittlung über regionale Betriebe und Produkte zu verbreiten, das Ausflugsangebot in der eigenen Heimat zu erweitern und die Bewerbung von speziellen Angeboten für Familien und Kindern zu unterstützen. Im Zuge der Förderung des Biobeerengarten Hummels wurden Imagefotos, Imagevideos, Audioguides für eine Wanderung durch die Bio-Beerenfelder, Kinderspielgeräte, Gewinnspielpreise und vieles mehr finanziert.

In einer Präsentation erklärte Katharina Schödl-Hummel den PAG-Interessentinnen und -Interessenten den genauen Ablauf von der Einreichung, der Abstimmung durch die PAG bis hin zum Entstehen des Erlebnisbetriebs. Abschließend konnten die Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen des Betriebes werfen.

