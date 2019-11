Bürgermeister Franz Wagner und die SGN (Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen) luden letzten Dienstag zur Bürgerversammlung in den Sitzungssaal im Rathaus. Es ging dabei um ein Wohnbauprojekt, das auf einem von der Gemeinde angekauften Grundstück in der Lundenburgerstraße realisiert werden soll.

Die Raumverhältnisse lassen auf diesem Grundstück zwei Wohnblocks, ein Nebengebäude für Abstellräume und ausreichend Parkplätze für die zukünftigen Mieter der Wohnungen zu, so Martin Weber, Vorstandsvorsitzender der SGN. Es sollen dort sogenannte Kleinwohnungen gebaut werden, etwa vier pro Wohnblock, alle um die 60 Quadratmeter.

Sämtliche Bauplätze sind vergeben

Architekt Benedict Marginter: „Da sind ein bis zwei Schlafzimmer möglich, ein großer Wohnraum mit integrierter Küche, Vorraum und die notwendigen Nässräume, wie WC und Bad“. Wie die Wohnungen dann im einzelnen zu planen sind, wie die Haustechnik oder Raumaufteilung aussehen soll, das ist variabel und richtet sich nach den Wünschen der künftigen Bewohner. Es sind Terrassen, Balkon oder Ähnliches, ebenfalls möglich. Das ist bei der Planung schon zu berücksichtigen.

Bürgermeister Franz Wagner legt großen Wert darauf, dass diverse Leerstände in der Großgemeinde nicht zu Dauereinrichtungen werden: „Es soll nicht sein, dass immer neue Siedlungsgebiete an den Gemeinderändern gewidmet werden müsse und die Ortskerne menschenleerer werden.“

Im Moment sind in Großkrut sämtliche Bauplätze vergeben und es gibt bereits weitere Interessenten, die bauen wollen. Der Bedarf an Wohnraum ist also dringend vorhanden.