„Die Facebookgruppe Laa und Umgebung ist nicht mehr überparteilich und unabhängig“, kritisiert ÖVP-Finanzstadtrat Roman Frühberger. Ein Bild des Gründers Robert Pfandler wurde von proLAA in der Vorwoche als Teil des neuen, erweiterten Bürgerlisten-Teams mit Großplakaten affichiert.

Außerdem tauchte in der Facebookgruppe eine neuerliche Umfrage zum Standort eines Eislaufplatzes auf - proLAA ist die einzige Fraktion, die den Standort Stadtplatz ablehnt. Zudem sollen ÖVP-Funktionäre nach Wortmeldungen von den Gruppen-Administratoren gesperrt worden sein: „Wer in dieser Gruppe ist, sollte sich im Klaren sein, von wem sie gesteuert wird“, ärgert sich Frühberger: „Traurig, dass der politische Mitbewerber so arbeitet.“

"Ich auf Pfandler über die Facebookseite aufmerksam geworden"

Dass Pflandler bei der Wahl für proLAA kandidieren wird, bestätigen Bürgerlisten-Frontfrau Isabella Zins und auch er selbst: „Ich bin auf Pfandler über die Facebookseite aufmerksam geworden und habe den Kontakt gesucht“, sagt Zins.

Die Leitung der Facebookgruppe habe er bereits abgegeben, sagt Robert Pfandler, was ihm zugegebenermaßen schwergefallen sei: „Ich habe viel Herzblut in die Gruppe investiert.“ Warum geht er in die Politik? „Um gemeinsam mit proLAA der Stadt zu mehr Attraktivität, vor allem in den Bereichen Jugend und Familie, zu verhelfen.“ Die Fixierung der Eislauf-Arbeitsgruppe auf PVC-Platten versteht er nicht. Er glaubt, dass dieser Infos zum Thema PVC-Abrieb und Feinstaub nicht zur Verfügung standen. Außerdem vermisst er die versprochene Einbindung der Bevölkerung in die Entscheidung.

Zins zur Ablehnung der anderen Fraktionen des Standortes Burg: „Über die Einwände, dass sich durch die Eisbahn im Hof Feuchtigkeit in den alten Mauern sammeln würde, haben meine Physiklehrer am Mistelbacher BORG alle sehr gelacht“, sagt Zins und zweifelt die Einschätzungen des Burg-Baumeisters an.