LK Mistelbach: "Klinkpersonal psychisch und physisch am Limit"

Bei Presseanfragen an die Klinikleitungen, ob es zu wenig Pflegepersonal im Klinikum gibt, kam in der Vergangenheit immer nur die Zusicherung, dass alle Planstellen besetzt seien. Dass diese zu wenig sind, wurde ignoriert. Am 10. November protestierten über 300 Mitarbeiter des Landesklinikums Mistelbach gegen den Personalnotstand in der Pflege.