Bluttat in Ladendorf: Einweisung für 89-Jährigen .

Der Prozess um eine im August 2020 in Ladendorf verübte Bluttat hat am Dienstag in Korneuburg mit einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher für den mittlerweile 89 Jahre alten Betroffenen geendet.