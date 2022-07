Pillichsdorf: Gemeinde will UVP erwirken

Werbung

„Wir verwehren uns nicht gegen ökologische Energiemaßnahmen“, sagt Bürgermeister Florian Faber (ÖVP), allerdings sei da einiges aus Sicht der schwarz-grünen Gemeinderatskoalition noch nicht ganz ausgegoren: Die Firma Münzer Bioindustrie GmbH möchte am Reuhof eine Biogasanlage errichten.

Unweit des Reuhofes soll die Biogasanlage gebaut werden. Foto: Michael Pfabigan

Auf dem circa drei Hektar großen Areal soll eine Anlage entstehen, in der Rückstände aus dem Biodieselwerk des Unternehmens in der Lobau, aus der Abfallsammlung, Speiseöle, Biomüll aus der Lebensmittelbranche, Tierhäute und Schlachtabfälle vergoren und zu Biogas gemacht werden sollen. Als Abfallentsorgungsunternehmen würde die Firma Münzer für den Standort keine Flächenwidmung brauchen. Das Biogas soll dann ins Gasnetz der Gas Connect Austria eingespeist werden.

Projekt für Koalition nicht schlüssig

Da aber vorgesehen ist, Gas, das nicht abgegeben werden kann, in einem Blockkraftwerk zu Strom zu machen, sieht man in der Gemeinde Pillichsdorf eine Tätigkeit, die über die Aufgaben im Rahmen des Abfallwirtschaftsgesetzes hinaus gehen. Und somit wäre eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwendig, finden Faber und Co. Nicht ganz schlüssig ist für sie auch das Konzept, dass einerseits Biogas in die Leitungen der Gas Connect Austria eingespeist, andererseits aber herkömmliches Gas für die Befeuerung von Anlagen verwendet werden soll, findet geschäftsführender Gemeinderat Christian Hofbauer (Grüne). Und auch was mit den 27 Tonnen Restmaterial nach der Gasherstellung passieren soll und wie die Abfackelung von minderwertigem Gas erfolgen soll, ist für Vizebürgermeister Martin Perschl (ÖVP) alles andere als klar.

Stichwort Standort: 2016 hatten sich die Pillichsdorfer bei einer Volksbefragung dafür ausgesprochen, dass der Status quo beim Reuhof bleiben soll, wie er ist. Damals war ein Postverteilzentrum dort geplant. Insofern müssten auch Alternativen zum Standort besprochen werden, findet Perschl.

Zumindest im Falle von etwaigen Geruchsentwicklungen rund um die Anlage sehen sich die Pillichsdorfer nicht direkt betroffen. Beim üblichen Westwind würde da eher die Nachbargemeinde Großengersdorf die Brise abbekommen: „Aber auch das wollen wir ihnen nicht zumuten“, stellt Faber klar.

Aus all diesen Gründen stellte Pillichsdorf den Antrag auf Umweltverträglichkeitsprüfung des Projektes: „Wir wollen, dass es gescheit gemacht wird. Wenn rauskommt, dass keine UVP notwendig ist, ist das ok. Sinnvoll wäre es aber, das Projekt bestmöglich zu prüfen“, sagt Bürgermeister Florian Faber.

