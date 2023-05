Prüfungsessen Ausgezeichnete Leistungen in Küche und Service

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Praktische Prüfung an der HLW Mistelbach: Die eine Hälfte sorgte für die Kulinarik, die andere für das Servieren. Die Gäste genossen beides. Foto: Foto: Michael Pfabigan