Schüler präsentierten ihre Abschlussprojekte

Im Fachbereich Bau/Holz stellten die Schüler ein Kleiderboard her, fertigten technische Zeichnungen per Hand und am PC an und beantworteten am Tag der Präsentation Fragen zu theoretischen Grundlagen. Prüfer war Martin Ranftler von der gleichnamigen Tischlerei in Lanzendorf.

Die Hauptaufgabe im Fachbereich Handel/Büro bestand darin, einen 15-seitigen Katalog über eine erfundene Übungsfirma auszuarbeiten. Die Schüler beantworteten Andreas Schneider von der Firma Lidl Fragen aus dem Fachkunde-Unterricht.

Thomas Römer vom Autohaus Wiesinger prüfte im Fachbereich Metall die theoretischen Grundlagen. Zu den praktischen Arbeiten zählten eine Bohrplatte und die entsprechenden technischen Zeichnungen.

Im Fachbereich Elektro installierten die Schüler eine Wechselschaltung mit Steckdose und veranschaulichten diese mit Hilfe eines Plans am PC. Im Fachgespräch stellten die Jugendlichen ihr Wissen unter Beweis.

Die Zubereitung eines Drei-Gänge-Menüs in Eigenregie und eine passende Tischdekoration bildeten den praktischen Teil im Fachbereich Tourismus. Als Prüfer war Andreas Simayr vom Hubertushof Poysdorf anwesend und fragte die Schüler nach ihren Fachkundekenntnissen.

Bei den Schüler im Fachbereich Smart-Techtronics umfasste die praktische Arbeit eine Aufgabe im Bereich der Pneumatik, die auch am PC simuliert wurde. Der theoretische Teil wurde am Tag der Präsentation geprüft.

Im Fachbereich Gesundheit-Schönheit-Soziales wurde ebenfalls selbstständig ein dreigängiges Menü gekocht. Die Fachkunde-Fragen stellte Jeanette Faltynek vom Friseur Freestyle in Mistelbach.

Die Kommission: Werner Weigl, Gerhard Friedl, Thomas Römer, Nino Preinreich. Foto: PTS Mistelbach

Das Fachabschlussprojekt soll auf die Lehrabschlussprüfung vorbereiten, die ebenfalls vor einer Kommission stattfindet. Die Aufregung war bei manchen Schüler groß, gemeistert haben die Situation aber alle hervorragend, fand die Kommission.