Mistelbach: Schüler schufen Kunstwerke in luftiger Höhe .

„Wahnsinn, was ihr da gestaltet habt“, staunte Kulturstadtrat Josef Schimmer: Schülerinnen der Kunst-Klasse der Mittelschule Mistelbach hatten luftige Seiltänzer für das Foyer des Stadtsaals gestaltet. Kurz vor der Eröffnung der Puppentheatertage am 19. Oktober wurde auch die Ausstellung in luftiger Höhe des Stadtsaals eröffnet.