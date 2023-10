„Puppenspieler mögen den Austausch mit Publikum“

Bei den 45. Internationalen Puppentheatertagen sind mehr Besucher als im letzten Jahr gekommen. Unter anderem liegt das daran, dass heuer ein größeres Programm geboten wurde. „Die Zeiten werden nicht leichter und wo spart man als Erstes: beim Fortgehen und der Kultur“, erklärt die neue Kulturstadträtin Claudia Pfeffer. Daher sind alle Beteiligten, besonders Intendantin Cordula Nossek, sehr zufrieden, dass die Besucherzahlen dennoch gestiegen sind und es auch heuer wieder bei den Puppentheatertagen eine höhere Auslastung als im Burgtheater gab.

Traditionell wurde es am Tag vorm Feiertag im Stadtsaal etwas länger. Aber auch an den anderen Tagen war vor 23 Uhr nicht Schluss. Viele Gäste nutzten das ständig vorhandene, große, beinahe restauranthafte Angebot der Burgerbar gerne aus. „Ein großes Lob geht hier an die Küche“, betont Pfeffer. Auch die Puppenspieler verbrachten die Zeit nach den Shows im Stadtsaal und tauschten sich mit ihren Kollegen aus: „Der ein oder andere hat sich am Festival kennengelernt und dann entstand eine lange Zusammenarbeit“, schwärmt die Intendantin. „Die Puppenspieler mögen aber auch den Austausch mit dem Publikum“, erzählt sie. Die Möglichkeit, mit den Spielern zu sprechen und sie zu fragen, wie sie auf die Idee gekommen seien, sei etwas ganz Besonderes, hält Pfeffer fest.

Thema für nächstes Jahr noch nicht bekannt

Ein genaues Thema für nächstes Jahr ist noch nicht bekannt, aber die Planungen sind schon in vollem Gange und es werden fleißig Ideen gesammelt. Wie es mit den Kunstprojekten der Mittelschule, den Ballons, weitergehen soll, steht noch in den Sternen. Fix ist: Nächstes Jahr finden die Puppentheatertage kürzer und kompakter von 22. bis 27. Oktober statt.

Acht Tage, 80 Stücke und 14 Stunden am Tag arbeiten: Das bedeuteten die Puppentheatertage 2023. Dafür benötigt es ein einwandfreies Team. „Trotz großen Stress und technischen Schwierigkeiten, wie fehlende Musik, funktionierte das Team hervorragend“, lobt die Intendantin die Zusammenarbeit. Besonderer Dank geht an die Kulturabteilung der Stadtgemeinde und ein ganz großer Dank geht an den Fotografen Josef Schimmer, der jeden Tag bis spät in die Nacht die Fotos bearbeitet hat, um diese so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Die Puppenspieler haben dank ihm nach den Puppentheatertagen meist bessere Bilder als zuvor.