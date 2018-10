„Big Bang Puppets - Urknall der Puppen“ – die 40. Internationalen Puppentheatertage, die unter dem Ehrenschutz des Bundespräsidenten stehen, werden etwas ganz Besonderes. „Es ist ein kleines Wunder, dass wir nun den 40er feiern können. Dass Mistelbach als kleine Stadt da dahintersteht und das Festival fördert, ist nicht selbstverständlich“, ist Intendantin Cordula Nossek der Stadtgemeinde dankbar.

Erfolgreiche Bilanz nach vierzig Jahren

Besagter „Urknall“ fand 1979, im Entstehungsjahr des Festivals, statt - die Nachwirkungen davon sind noch immer sichtbar. Längst hat sich Mistelbach zu einer echten Puppenspielerstadt gemausert. Bis dato zählten die Puppentheatertage mehr als eine Viertelmillion Zuschauer, bereits über 600 Theatergruppen aus 63 Ländern waren mit 1200 unterschiedlichen Inszenierungen zu Gast. Auch für heimischen Nachwuchs wird nun gesorgt: Seit Kurzem gibt Nossek an der städtischen Musikschule Schau- und Puppenspielunterricht für Kinder und Jugendliche, der sehr gut angenommen wird.

21 Theatergruppen aus elf Ländern

Das Jubiläumsprogramm des ältesten Festivals für Puppen-, Figuren- und Objekttheater in Österreich hat einiges zu bieten: 21 Theatergruppen aus elf Ländern, werden das Publikum mit 26 faszinierenden Inszenierungen begeistern. Dabei ist sowohl für die Allerkleinsten ab zwei Jahren bis hin zu den Erwachsenen etwas dabei.

Das diesjährige Motto spiegelt sich dabei auf vielschichtige Weise im Programm wieder: So wird beispielsweise am ersten Festivaltag die atemberaubende Show „Perpetuum Mobile“ von der Compagnie Fred Teppe aus Frankreich aufgeführt - ein künstlerischer Urknall aus Comedy und Artistik.

„Licht bitte!" zum Abschluss

Beschlossen wird das Jubiläumsprogramm mit der Inszenierung „Licht bitte! - Ein Stück über die Schöpfung“ von Kaufmann & Co aus Deutschland, die schon oft in Mistelbach zu Gast waren.

Ein spezieller Schwerpunkt wird diesmal auf dem Figurentheater für Jugendliche, inklusive theaterpädagogischer Vorbereitung, liegen. Darüber hinaus bekommen auch junge Talente, wie die Schüler der BafEP oder slowakische Studenten der „Academy of Performing Arts Bratislava“ die Möglichkeit, ihr Können auf der Bühne unter Beweis zu stellen.

Das Plakatsujet der Puppentheatertage wurde in diesem Jahr übrigens von der jungen österreichischen Künstlerin Claudia Six gestaltet, die auch eine „Big Bang Puppets“- Ausstellung im Barockschlössl gestalten wird. Besonderes Highlight wird dabei die anschließende Tattoo-Session bei der Vernissage am 5. Oktober sein.