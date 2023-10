Mistelbach: Mittelschülerinnen präsentieren Kunstwerke beim Festival

„Wir verbinden mit unseren Ballons das Unerforschte, den Perspektivwechsel und den Wissensdrang“, sagt Puppentheaterfestival-Intendantin Cordula Nossek: „Also das Dunkel, den Vorhang und das Licht“. In Kooperation mit der Kunstklasse der Mittelschule Mistelbach entstehen wieder Kunstwerke der Schüler, die im Rahmen der heurigen Puppentheatertage im Stadtsaal zu sehen sein werden. Die Ausstellung wird am 19. September um 18 Uhr mit einer Vernissage eröffnet.

Gestartet wurde das Projekt bereits im März des vergangenen Schuljahres. „Einige Schülerinnen sind freitags nach dem Unterricht ins Atelier gekommen und haben in ihrer Freizeit viele Stunden zusätzlich daran gearbeitet“, erzählt die Intendantin: „Das ist genau das, was dieses Projekt ausmacht: nicht nur die Nutzung der Räume des Actors & Puppets-Studios für die Mittelschule, der Unterricht durch externe Künstlerinnen in Kooperation mit der BAfEP Mistelbach, sondern ein lebendiger Austausch.“ Die Puppentheatertage seien mittlerweile mehr als ein Festival im kulturellen Leben der Stadtgemeinde Mistelbach, findet Nossek.

Die entstandenen Ballone verkörpern für die Schülerinnen auch den Aufbruch in die geistige Moderne, die Aufklärung, deren Kinder die Gebrüder Montgolfier waren, die mit ihrem Heißluftballon 1783 das Zeitalter der Luftfahrt starteten: Und genau diese Aufklärung steht für die humanistischen Grundwerte der heutigen europäischen Kultur: Selbstbestimmung, Freiheitsdrang, Fortschritt, Kampf gegen Vorurteile, Toleranz, Bildung und Bürgerrechte. Unterstützt wurden die jungen Künstlerinnen beim Projekt von Nossek, Gerhard Paar und Pädagogin Karin Wind.

Die Kunstwerke der Schülerinnen von Mittelschule und Polytechnischer Schule Mistelbach stehen übrigens unter dem Titel „Himmelsstürmer“: Sie sind ab 19. Oktober (Vernissage 18 Uhr im Foyer des Stadtsaales) bis 26. Oktober im Stadtsaal zu sehen.