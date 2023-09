Mistelbach: Vom Baby bis zum Senior findet jeder sein Stück

Das Programm der 45. Internationalen Puppentheatertage unter den Motto „Dunkel-Vorhang-Licht!“ steht fest. „Sieben Tage gibt es ein buntes Schauspiel von früh bis spät“, fasst Kulturstadtrat Michael Schamann das Programm des halben Jubiläums der Veranstaltung zusammen. Der Höhepunkt der Mistelbacher Kulturszene hat wieder internationale und regionale Sponsoren. Ganz neu ist dieses Jahr ein Puppenstück für Kinder ab acht Monaten. Nur eine limitierte Anzahl von Personen kann bei der Vorstellung dabei sein. Der Kartenvorverkauf für alle Stücke startet am 14. September um 8 Uhr.

„Das Festival steht unter einem guten Stern, trotz Covid hatten wir nie eine Unterbrechung. Diese Kontinuität zeugt von unserer Qualität“, stellt die Intendantin Cordula Nossek fest. Das Programm spielt besonders mit Licht und Schatten. Ein Fokus liegt nach wie vor auf Märchen. Von E. T. über „Der eingebildete Kranke“ bis zu Don Juan ist alles dabei. 22 Puppenspielergruppen aus zehn verschiedenen Ländern, unter anderem Slowenien, Kroatien und Italien, führen ungefähr 80 Vorstellungen auf.

„Ich freue mich wie ein kleines Kind über die Puppentheatertage, wenn Helene und Cordula meine Ideen umsetzten und es gab eine weitere Steigung zum Vorjahr“, freut sich Bürgermeister Erich Stubenvoll. Wegen des guten Erfolges des Vorjahres übernimmt wieder Benjamin Hymer mit der Burger-Bar die Gastronomie. Der diesjährige Puppenspielerwein ist von der Landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach. Das Plakatsujet wurde dieses Jahr durch einen Wettbewerb von dem Mistelbacher Robert Nagel entworfen.

Bürgermeister Erich Stubenvoll und Intendantin Cordula Nossek freuen sich auf die Eröffnung. Foto: Florentina Sinnreich

Die große Eröffnung findet am 19. Oktober statt. Genauso wie letztes Jahr gibt es eine Vernissage, dieses Mal unter dem Motto Himmelskörper, in Zusammenarbeit mit der Kunstklasse der Mittelschule Mistelbach und Gerhard Paar. Ausgestellt werden dieses Jahr selbstgemachte Ballons. „Die Ballons sollen das Unerforschte mit dem Dunklen, den Perspektivenwechsel mit dem Vorhang und den Wissensdrang mit dem Licht repräsentieren“, erklärt Nossek den Zusammenhang von der Ausstellung und dem Motto der Veranstaltung.

Das Möp-Figurentheater wird einen Ausschnitt aus ihrem Stück „Der eingebildete Kranke“ vortragen. Außerdem führt Eva Kaufmann die Stücke „Don Ciccio Bradoleone“ und „Hermann und Hermine“ auf. So wie in den Jahren davor muss auch für die Eröffnung eine Karte gekauft werden. Der altbekannte Publikumspreis wird während der Eröffnung verliehen.

Vielseitiges Angebot

Auch die Schüler der Bafeb führen wieder ein Stück bei den Puppentheatertagen auf. Es gibt, wenn sich dies Schulen oder Kindergärten wünschen, wieder die Möglichkeit zur pädagogischen Nach- oder Vorbesprechung. Die Puppenspieler werden in den Volksschulen und Kindergärten in Laa und Wolkersdorf wieder auftreten. Die Schulen und Kindergärten bekommen einen Malbogen für die Kinder. Passend zum Thema kann man einen Ballon basteln.

Cordula Nossek fällt es schwer sich bei den Stücken für einen Favoriten zu entscheiden. Aber eines, welches ihr besonders gut gefällt, ist unter anderem das Stück „Wohin sind meine Socken verschwunden?“ vom Puppentheater der Stadt Rijeka in Zusammenarbeit mit der kroatischen Botschaft. Hierbei verzaubern drei Männer mit Sockenkostümen das junge Publikum. Kinder ab acht Monaten können zuschauen.

Intendantin Cordula Nossek und Mimi warten auf Spielstart Foto: Florentina Sinnreich

Auch sehr sehenswert ist das Stück „Fredo, der große Vogel“ vom Puppentheater Maribor. Die Zitadelle aus Deutschland kommt seit 2019 nun wieder nach Mistelbach und spielt gleich vier verschiedene Stücke. Einerseits für das ältere Publikum die „Berliner Stadtmusikanten“ II und III und für die jüngeren „Hans im Glück“ und „Polly und ihre Papageien“. „Wenn man ein Stück gesehen hat, braucht man eine zweite Dosis“, meint die Intendantin.

Wenn man Wissenschaft und Kunst verbinden will, schaut man sich am besten „Mondtraum & Planetenklang“ an. Für das Thema Tod gibt es das passende Stück „Gevatter Tod, Gebrüder Grimm & Rilke“. Das bekannte Stück „Der kleine Prinz“ wird ebenfalls aufgeführt. Besonders freut sich Nossek auf „Der eingebildete Kranke“.

Die Intendantin spielt auch selbst das Stück „Wo Himmel und Meer das Blau tauschen“. Dieses wurde als Kindertheater des Monat 2019 ausgezeichnet. Die Puppentheater beenden wird Valeria Guglietti mit „Shadows of Cinema“. Man schließe den Kreis mit Dunkelheit, merkt Nossek an.

Familientag zum Abschluss

Der Nationalfeiertag bietet Puppentheaterspaß von 10 bis 17 Uhr bei Mimis Puppenspielfest für die ganze Familie. „Vom Kindergarten bis zu den Senioren sollen sich alle mit den Puppentheatertagen identifizieren“, erklärt Stubenvoll. Aufgrund des 45-jährigen Bestehens des Unima-Zentrums Österreich findet am 26. Oktober um 17.30 Uhr ein Unima-Meeting statt, wo das Buch „Außenansicht Schweiz. Figurentheater“ von Elke Kafka präsentiert wird.

Zudem haben die Intendantin und der Bürgermeister bekanntgegeben, dass voraussichtlich bis zu den nächsten Puppentheatertagen ein Buch über das Figurentheater in Österreich erscheinen wird. Zusätzlich gibt die Grande Dame der Schweiz Margrit Gysin bei diesem Ereignis Einblicke in die Arbeitsbedingungen. „Ich habe bereits Ideen für nächstes Jahr“, gibt der Bürgermeister einen Vorgeschmack auf das Kommende.