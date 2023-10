Mistelbacher BAfEP-Schülerinnen spielen gezielt für die Kleinsten

Es sind alltägliche Situationen, die das Kätzchen Miau und das Hündchen WauWau, die in guter Ehe zusammenleben, durchleben. Bis sie eine Puppe finden, die sie dann adoptieren und ihr eine Torte zum Adoptionstag machen wollen. Dazwischen gibt es Lieder für die Kinder zum Mitsingen, was sie auch mit Begeisterung taten. Nach der Vorstellung nahmen sie dann die Marionetten genau in Augenschein.

Traditionell erarbeiten Schülerinnen der Kindergartenpädagogik-Schule mit ihrer Puppenspiel-Lehrerin Helene Kramar ein Stück. Heuer wählte Kramar die Geschichten des in Tschechien sehr gekannten Autors Josef Capek aus.

Erarbeitet wurde das Stück in zehn intensiven Puppenspieltagen. „Für uns ist die größte Erfahrung, dass bei den Kindern es mehr zählt, wenn eine Puppe etwas sagt, als wenn wir das selber sagen“, erzählen die angehenden Kindergartenpädagoginnen, die beim Puppenspiel lernen, mit den einfachsten Mitteln mit Puppenspiel Geschichten zu untermalen. „Ich habe das Glück, dass ich immer ausgezeichnete junge Damen für das Puppenspiel bekomme“, ist Kramar stolz auf ihre Schülerinnen.