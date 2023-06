Die Sonne lässt die Railjets fahren

Nun wurde bei dem kleinen Ort Kottingneusiedl von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die umweltfreundlich mit der Bahn anreiste, und ÖBB-Vorstandsvorsitzendem Andreas Matthä eine neue Photovoltaikanlage der Öffentlichkeit vorgestellt. „Die Energiestrategie der ÖBB zeigt, wie sich die Energiewende im Unternehmen auf vielen Ebenen lohnt. Der selbst produzierte Strom aus Erneuerbaren kann lokal verwendet werden. Das stärkt die Unabhängigkeit und die Energie wird günstiger. Die ÖBB zeigen vor, wie Flächen sinnvoll doppelt genutzt werden können“, so die Ministerin.

Andreas Matthä freut sich über die Energiestrategie der ÖBB: „Die Eigenproduktion von nachhaltigem Strom steht auch im Mittelpunkt der ambitionierten Klimaschutzstrategie der ÖBB, denn der so produzierte Photovoltaikstrom wird nicht verkauft, sondern in die ÖBB-Leitung eingespeist.“ Die Photovoltaikplatten auf 6.000 Quadratmeter Bahngrund in Kottingneusiedl produzieren so viel Strom, dass damit 200 Railjets zwischen Wien und Salzburg mit Strom versorgt werden können.

Die ÖBB ist Vorreiter in Sachen Elektromobilität, denn schon vor 100 Jahren sind sie aus Kohle ausgestiegen und haben die ersten Wasserkraftwerke für Bahnstrom gebaut. Zudem wurde weltweit das erste 16,7 Hz Bahnstrom-Solarkraftwerk in Wilfleinsdorf in NÖ, die ebenfalls weltweit erste Photovoltaikanlage für grünen Bahnstrom in Tullnerfeld und das weltweit erste Bahnstromwindrad in Betrieb genommen.

Geplant sind weitere Photovoltaikanlagen bei den ÖBB-Parkplätzen, um E-Autos laden zu können und um den Fahrzeugen Schatten zu spenden. Demnächst sollen Schienenbienen die Anlage bei Kottingneusiedl bevölkern. Dann wird hier neben Strom auch Honig produziert.