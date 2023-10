Pionier PVT: Weinviertel hilft bei Photovoltaik im Waldviertel

Die von der PVT International bereits verwirklichte Anlage am ehemaligen Stolze-Glas Areal in Altnagelberg. Foto: PVT International

Die Gmünder Gesellschaft hält er gemeinsam mit dem langjährigen Kooperationspartner, der PVT-LSG Gruppe, einem internationalen Errichter von Photovoltaikanlagen, zu 60 %. Ergänzt werden die beiden Anlagenprofis durch regionale Partner rund um Digree GmbH Gründer und Glasfaser Pionier Tom Seidl sowie Harald Buchhöcker, welche hervorragende Kontakte in die Waldviertler Wirtschaftswelt rund um Gmünd haben. Sie kümmern sich um potenzielle Flächen für Photovoltaikanlagen. Bereits 2024 sollen durch Photovoltaikanlagen 1.000 Haushalte mit Strom versorgt und die Anlagen auf 5.000 kWp ausgebaut werden.

Digree steht übrigens für Digital und Green und das ist auch das Motto des Ausbaus, der auf grüne Energiegewinnung im Waldviertel fokussiert ist. Johannes Rindhauser, der auch neben Tom Seidl zweiter Geschäftsführer der Digree GmbH ist zeichnet bereits im Waldviertel für das PV Kraftwerk am ehemaligen Stölze Glas Areal in Altnagelberg verantwortlich. Neben den bereits konzipierten Projekten, worunter auch eine Anlage mit 1.500 kWp rund um die Bezirksstadt Gmünd ist, sollen neue Flächen bei Unternehmen aber auch Kommunen mit ins Boot geholt werden.

Auch die Gründung von erneuerbaren Energiegemeinschaften ist ein aktuelles Thema, bei dem Rindhauser einiges an Erfahrung einbringen kann. Er war an der Gründung einer der ersten EEG (erneuerbaren Energiegemeinschaften) in Neudorf im Weinviertel beteiligt. „Know-how aus dem Weinviertel leistet so Pionierarbeit in der Nachbarregion Waldviertel, um hier am gemeinsamen Ziel, der Energieunabhängigkeit, zu arbeiten“, betonte Johannes Rindhauser im Gespräch.