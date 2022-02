Amphibien-Retter werden gesucht

Jedes Jahr wandern Amphibien nach ihrer Winterstarre in den ersten Frühlingswochen zu ihren Laichgewässern, um sich fortzupflanzen. Auf dieser Reise müssen viele der Frösche, Kröten, Unken und Molche gefährliche Straßen überqueren und drohen dabei, überfahren zu werden. Der Naturschutzbund NÖ und sein Netzwerk an zahlreichen freiwilligen Helfern will das verhindern.

Für die Betreuung der Amphibien-Strecke an der B 49 im Ortsgebiet von Rabensburg benötigt der Verein dringend Unterstützung: 01-4029394, noe@naturschutzbund.at.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden