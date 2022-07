Arztwechsel: Piroty geht, Satke kommt

Werbung

Am 2. Jänner 2004 öffnete der Allgemeinmediziner Dr. Karim Piroty-Dehbokry seine Ordination in der Hauptstraße 24 im Gebäude des Gemeindeamts. Dr. Piroty hatte auch gleich einen Bauplatz gekauft mit dem Ziel, seine Ordination mit einer Hausapotheke in die Josef Zaniat-Straße zu verlegen.

Am 30. Dezember 2004 suchte er bei der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach um die Bewilligung dafür an. Die neue Adresse war Josef Zaniat-Straße 650, da die Hausapotheke entsprechend weit von der nächsten Apotheke entfernt sein musste.

Nach einem jahrelangen, nervenaufreibenden Rechtsstreit konnte der Arzt am 1. Juni 2007 dann endlich seine Hausapotheke offiziell eröffnen.

Bürgermeister Wolfram Erasim: „Eigentlich hätte die Dienstzeit von Dr. Piroty bereits mit Juni 2021 altersbedingt geendet. Er bekam jedoch ein weiteres Arbeitsjahr genehmigt“. Erasim dankte Dr. Piroty nun anlässlich seines Pensionsantritts für sein vorbildliches Wirken im Sinne der Gesundheit der Bevölkerung.

Erfreulicherweise übernimmt Dr. Michael Satke ab 4. Juli die Ordination des scheidenden Hausarztes übergangslos.

