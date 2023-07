Nordbahn-Pendler warten am Bahnsteig, aber der Zug „kummt net“

Die Ausbauarbeiten an der Nordbahn tragen dazu bei, dass es vermehrt zu Verspätungen und Zugausfällen kommt. „Die Manager der ÖBB geben auch offen zu, dass Züge immer wieder vorzeitig in Hohenau (von Wien kommend) umkehren, damit der Fahrplan eingehalten werden kann. Damit verlängert man die Fahrten der Pendler mit den ohnehin schon längsten Fahrzeiten“, erklärt Elvira Führer, Initiatorin der Pendlerinitiative „Beschleunigung der Nordbahn", verärgert.

Oft ist aber nur ein Gleis vorhanden. Dieses wird zuerst für die internationalen Züge, dann für die Güterzüge und schließlich für den Personenverkehr bereitgestellt.

Die Bürgerinitiative versucht seit mehr als vier Jahren, Verbesserungen durchzusetzen. Kleine Erfolge konnten bisher zwar erzielt werden, so gibt es bereits vier beschleunigte Züge ab Wien nach Bernhardsthal, „aber das kann nur ein Anfang sein“.

Für die gesamte Region würden die Halte der internationalen Züge in Hohenau, so wie das früher der Fall war, auch eine wichtige Rolle spielen. Damit gäbe es „schnelle Fahrten“ aus und nach Wien. Gerade in dieser schwierigen Zeit, wo die Ausbauarbeiten an der Nordbahn noch die nächsten sieben Jahre andauern werden, wäre das eine wesentliche Erleichterung für die Pendler. Auch hier lassen die Vertreter der Bürgerinitiative nicht locker.